«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Краснодар-2» – «Иртыш»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Муром» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024