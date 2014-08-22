«Волга» Ульяновск – «Ротор»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024

Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024

«Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября