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Виктория
Дукла
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
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Последние матчи
Все
Виктория
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Виктория - Дукла: обзор матча 19 апреля 2025

Виктория
19.04.2025, суббота, 00:00
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
- : -
Не начался
Дукла
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Виктория - Дукла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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