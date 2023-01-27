Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)