«Акрон» претендует на хорватского форварда
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
«Акрон» претендует на хорватского форварда
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли