Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
«Акрон» претендует на хорватского форварда
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов