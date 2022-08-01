«Акрон» претендует на хорватского форварда
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
«Акрон» претендует на хорватского форварда
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли