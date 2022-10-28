Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»