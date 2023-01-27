Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)