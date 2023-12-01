«Акрон» претендует на хорватского форварда

Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»