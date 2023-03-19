Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии

«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым

Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»

Йиранек подписал контракт с «Дуклой»