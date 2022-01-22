Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов

Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024

«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)

Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов

Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024

«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)

Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»

Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»

«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору