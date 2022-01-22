Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»