Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)