Богемианс 1905

Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»