Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»

Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»

Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»