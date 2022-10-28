Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»