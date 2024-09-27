Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)

«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024