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Виктория
Спарта
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
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Последние матчи
Все
Виктория
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Виктория - Спарта: онлайн-трансляция 27 октября 2024

Виктория
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
- : -
Не начался
Спарта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Виктория - Спарта
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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