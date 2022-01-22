«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
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«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
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Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
Определились все участники общего этапа Лиги Европы