«Акрон» претендует на хорватского форварда
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
«Акрон» претендует на хорватского форварда
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»