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Словацко
Карвина
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
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2 : 1
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3 : 0
21.09.2024
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0 : 0
01.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
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Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
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3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина

Словацко - Карвина: обзор матча 28 сентября 2024

Словацко
28.09.2024, суббота, 17:00
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
2 : 1
Матч завершен
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Карвина
8' С. Хофманн
75' М. Хавлик
87' K. Vinícius
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Словацко - Карвина
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Kahuan Vinícius
87'
ГОЛ! 2:1! Kahuan Vinícius
Пас отдал J. Fleisman
85'
Желтая карточка
Ebrima Singhateh
84'
Замена
Себастьян Бохач ️️️️➡️️ Denny Samko
84'
Замена
R. Mikus ️️️️➡️️ Яннис-Фивос Ботос
Замена
Якуб Кристан ️️️️➡️️ Patrik Blahút
84'
78'
Замена
Kahuan Vinícius ️️️️➡️️ Филип Вехета
78'
Замена
Ebrima Singhateh ️️️️➡️️ Амар Мемич
ГОЛ! 2:0! Марек Хавлик
Пас отдал Мерчас Доски
75'
Желтая карточка
Марек Хавлик
74'
Замена
Павел Юрошка ️️️️➡️️ Власий Синявский
66'
Замена
Марек Хавлик ️️️️➡️️ Михал Кохут
66'
Замена
Матиас Козак ️️️️➡️️ Михал Крменчик
66'
65'
Желтая карточка
Амар Мемич
Желтая карточка
Filip Vaško
54'
Желтая карточка
Михал Кохут
49'
46'
Замена
Андрийя Ражнатович ️️️️➡️️ David Planka
45' +3
Вторая желтая
Ярослав Свозил
43'
Желтая карточка
David Planka
32'
Желтая карточка
Ярослав Свозил
28'
Желтая карточка
Яннис-Фивос Ботос
Замена
Ondrej Kukucka ️️️️➡️️ Seung-bin Kim
24'
Красная карточка
Станислав Хофманн
22'
ГОЛ! 1:0! Станислав Хофманн
Пас отдал Михал Травник
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
99
Власий Синявский
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
22
Ярослав Свозил
(К) ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
28
Патрик Цавош
ОП
10
Denny Samko
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
8
David Planka
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
13
Филип Вехета
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
4
Томаш Бречка
ЦЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
7
Azevedo
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
17
Матиас Козак
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Себастьян Бохач
ЦП
26
Lucky Ezeh
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
4-3-1-2
29
Хеча
14
Доски
6
Хофманн
5
2
Ндефе
99
Синявский
15
10
Травник
13
Кохут
21
Крменчик
18
2-1-3-1-3
30
22
Свозил
25
28
Цавош
10
19
Ботос
8
99
Мемич
5
37
13
Вехета
18
35
35
18
13
Кохут
20
Хавлик
20
Хавлик
13
Кохут
15
19
Кристан
19
Кристан
15
99
Синявский
24
Юрошка
24
Юрошка
99
Синявский
21
Крменчик
17
Козак
17
Козак
21
Крменчик
8
11
Ражнатович
11
Ражнатович
8
10
6
Бохач
6
Бохач
10
99
Мемич
27
27
99
Мемич
13
Вехета
18
18
13
Вехета
19
Ботос
29
29
19
Ботос
Остались в запасе
Словацко
Карвина
30
Томаш Фристак
ВР
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
4
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
7
Azevedo
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
34
Милан Кноблох
ВР
26
Lucky Ezeh
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
4
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
7
Azevedo
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
26
Lucky Ezeh
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Словацко - Карвина
3
1
1
6
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
17
Офсайды
1
0
Количество передач
244
476
Сейвы
5
0
Точность передач %
61
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
11
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Информация о матче
Главный судья:
Jan Petrik, Czechia
Стадион:
Mestsky Fotbalovy Stadion, Uherske Hradiste
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- : -
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- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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- : -
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Славия
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