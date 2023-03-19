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Яблонец
Градец-Кралове
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
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Последние матчи
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Яблонец
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Яблонец - Градец-Кралове: обзор матча 28 сентября 2024

Яблонец
28.09.2024, суббота, 20:00
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
2 : 0
Матч завершен
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Градец-Кралове
64' М. Беран
78' М. Полидар
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Яблонец - Градец-Кралове
Матч завершен
Желтая карточка
Alexis Alegue
90' +6
90' +4
Желтая карточка
Ладислав Крейчи
Замена
Давид Штепанек ️️️️➡️️ Вахтанг Чантуришвили
90' +1
Замена
Eduardo Nardini ️️️️➡️️ Jan Suchan
87'
Желтая карточка
Доминик Холлы
86'
ГОЛ! 2:0! Матей Полидар
Пас отдал Давид Пушкач
78'
77'
Замена
Ладислав Крейчи ️️️️➡️️ Петр Кодеш
Замена
Alexis Alegue ️️️️➡️️ Bienvenue Kanakimana
73'
68'
Замена
Petr Julis ️️️️➡️️ Даниэль Горак
ГОЛ! 1:0! Михал Беран
Пас отдал Вахтанг Чантуришвили
64'
55'
Замена
Самуэль Данчак ️️️️➡️️ Даниэль Самек
Замена
Матей Полидар ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
46'
Замена
Давид Пушкач ️️️️➡️️ Хайдерсон Уртадо
46'
33'
Красная карточка
Вацлав Пиларж
26'
Желтая карточка
Томаш Петрашек
Желтая карточка
Sebastian Nebyla
23'
Желтая карточка
Вахтанг Чантуришвили
18'
15'
Желтая карточка
Даниэль Самек
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
10
Jan Suchan
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
18
Даниэль Самек
ОП
22
Петр Кодеш
(К) ОП
58
Адам Влканова
АП
6
Вацлав Пиларж
ЛВ
38
Adam Griger
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Яблонец
21
Матей Полидар
ЦЗ
5
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
36
Tomáš Schánělec
ЦП
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
37
Matous Krulich
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
24
Давид Пушкач
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
18
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
17
Petr Julis
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Гануш
4
22
Мартинец
2
Уртадо
20
18
Чедидла
10
26
Холлы
7
Чантуришвили
6
Беран
25
3-4-2-1
12
14
Клима
5
Чихак
13
4
Петрашек
18
Самек
22
Кодеш
26
Горак
58
Влканова
6
Пиларж
38
25
21
Полидар
21
Полидар
25
7
Чантуришвили
5
Штепанек
5
Штепанек
7
Чантуришвили
10
8
8
10
20
77
77
20
2
Уртадо
24
Пушкач
24
Пушкач
2
Уртадо
22
Кодеш
18
Крейчи
18
Крейчи
22
Кодеш
18
Самек
11
Данчак
11
Данчак
18
Самек
26
Горак
17
17
26
Горак
Остались в запасе
Яблонец
Градец-Кралове
14
Daniel Souček
ЦП
36
Tomáš Schánělec
ЦП
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
37
Matous Krulich
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
14
Daniel Souček
ЦП
36
Tomáš Schánělec
ЦП
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
37
Matous Krulich
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Яблонец - Градец-Кралове
4
1
3
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
492
284
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ladislav Szikszay, Czechia
Стадион:
Stadion Střelnice, Jablonec
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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