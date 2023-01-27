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Спарта
Сигма
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
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Последние матчи
Все
Спарта
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав

Спарта - Сигма: обзор матча 27 сентября 2024

Спарта
27.09.2024, пятница, 20:30
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
2 : 3
Матч завершен
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Сигма
12' В. Олатунжи
90+1' Э. Красники
68' Ю. Муритала
78' J. Fiala
86' Ф. Зорван
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спарта - Сигма
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Tadeas Stoppen
90' +4
Замена
Лукаш Враштил ️️️️➡️️ Филип Зорван
90' +4
Замена
Stepan Langer ️️️️➡️️ Jiří Spáčil
ГОЛ! 2:3! Эрмал Красники
Пас отдал Албион Ррахмани
90' +1
89'
Вторая желтая
Jáchym Šíp
86'
Желтая карточка
Jiří Sláma
86'
ГОЛ! 1:3! Филип Зорван
Замена
Лукаш Садилек ️️️️➡️️ Казим Лячи
85'
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Филип Панак
85'
Желтая карточка
Лукаш Гараслин
82'
80'
Желтая карточка
Jáchym Šíp
78'
ГОЛ! 1:2! Jan Fiala
Пас отдал Юнуса Муритала
76'
Замена
Jáchym Šíp ️️️️➡️️ Matej Mikulenka
Замена
Албион Ррахмани ️️️️➡️️ Виктор Олатунжи
71'
68'
ГОЛ! 1:1! Юнуса Муритала
Пас отдал Matej Mikulenka
61'
Замена
Jan Fiala ️️️️➡️️ Ян Водганел
Замена
Томаш Виснер ️️️️➡️️ Анхело Пресиадо
61'
Замена
Индрит Тучи ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
61'
Желтая карточка
Казим Лячи
53'
39'
Желтая карточка
Юнуса Муритала
ГОЛ! 1:0! Виктор Олатунжи
Пас отдал Велько Бирманчевич
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
10
Филип Зорван
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
34
M. Hadas
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
29
Эрмал Красники
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
10
Албион Ррахмани
ЦФ
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
37
Stepan Langer
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
15
Denis Kramar
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
30
Зелены
27
Панак
41
Витик
17
Пресиадо
20
Лячи
6
Кайринен
22
Гараслин
32
Ринеш
14
Бирманчевич
7
Олатунжи
2-4-4
7
Брейте
38
Покорны
21
Крал
10
Зорван
8
25
77
Водганел
11
Муритала
34
13
29
17
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
17
Пресиадо
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
27
Панак
29
Красники
29
Красники
27
Панак
14
Бирманчевич
11
Тучи
11
Тучи
14
Бирманчевич
7
Олатунжи
10
Ррахмани
10
Ррахмани
7
Олатунжи
10
Зорван
19
Враштил
19
Враштил
10
Зорван
8
37
37
8
25
6
6
25
77
Водганел
18
18
77
Водганел
Остались в запасе
Спарта
Сигма
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
Главный тренер
Ларс Фриис
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
15
Denis Kramar
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
Остались в запасе
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
15
Denis Kramar
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Спарта - Сигма
2
1
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
8
15
Офсайды
5
3
Количество передач
503
300
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
epet ARENA, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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