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0
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2
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0
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9
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2
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1
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2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
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2 : 1
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2 : 2
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18.08.2024
Пардубице

Дукла - Слован: обзор матча 28 сентября 2024

Дукла
28.09.2024, суббота, 14:30
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
1 : 4
Матч завершен
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Слован
2' J. Zeronik
48' L. Letenay
53' L. Letenay
56' М. Хлаваты
90+1' Д. Висински
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дукла - Слован
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 1:4! Денис Висински
Пас отдал Lukáš Letenay
85'
Желтая карточка
Денис Висински
Замена
P. Moulis ️️️️➡️️ Štěpán Šebrle
83'
79'
Замена
Денис Висински ️️️️➡️️ Сантьяго Энеме
Замена
Martin Douděra ️️️️➡️️ Jakub Zeronik
78'
Замена
L. Matejka ️️️️➡️️ M. Mesanovic
78'
68'
Замена
Кендрим Зиба ️️️️➡️️ Ахмад Гали
57'
Замена
Кристиан Фридек ️️️️➡️️ Любомир Тупта
56'
ГОЛ! 1:3! Михал Хлаваты
Пас отдал Любомир Тупта
53'
ГОЛ! 1:2! Lukáš Letenay
Пас отдал Сантьяго Энеме
50'
Желтая карточка
Denis Halinsky
48'
ГОЛ! 1:1! Lukáš Letenay
46'
Замена
Lukáš Letenay ️️️️➡️️ Benjamin Nyarko
ГОЛ! 1:0! Jakub Zeronik
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
15
Štěpán Šebrle
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
12
Martin Ambler
ЦП
39
Daniel Kozma
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Слован
3
Ян Микула
(К) ЦЗ
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
30
Denis Halinsky
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
8
Marek Icha
ЦП
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
25
Ахмад Гали
ЛВ
10
Любомир Тупта
ЛВ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
5
Michal Svoboda
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
19
Ondřej Ullman
ЦП
26
Christián Bacinsky
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
22
L. Matejka
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Слован
1
Ivan Krajčírik
ВР
24
Patrik Dulay
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
5
Денис Висински
АП
11
Кристиан Фридек
АП
16
Olaf Kok
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
2-1-4-3
28
17
7
20
Лихы
15
12
39
27
18
37
Ржезничек
9
4-2-3-2
27
37
Пурзитидис
30
3
Микула
19
Хлаваты
8
9
Энеме
25
Гали
10
Тупта
28
31
27
11
11
27
9
22
22
9
15
10
10
15
25
Гали
34
Зиба
34
Зиба
25
Гали
9
Энеме
5
Висински
5
Висински
9
Энеме
10
Тупта
11
Фридек
11
Фридек
10
Тупта
28
21
21
28
Остались в запасе
Дукла
Слован
29
Jan Stovicek
ВР
5
Michal Svoboda
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
19
Ondřej Ullman
ЦП
26
Christián Bacinsky
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
1
Ivan Krajčírik
ВР
24
Patrik Dulay
ЦП
16
Olaf Kok
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
5
Michal Svoboda
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
19
Ondřej Ullman
ЦП
26
Christián Bacinsky
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Krajčírik
ВР
24
Patrik Dulay
ЦП
16
Olaf Kok
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Дукла - Слован
2
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
7
14
Офсайды
2
3
Количество передач
331
399
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
8
7
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Информация о матче
Главный судья:
Petr Hocek, Czechia
Стадион:
Juliska Stadium, Prague
Чехия. Шанс Лига
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- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
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