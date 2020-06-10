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Пардубице
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
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2 : 0
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21.09.2024
Баник
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Теплице
1 : 2
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Млада Болеслав
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Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице

Пардубице - Теплице: обзор матча 28 сентября 2024

Пардубице
28.09.2024, суббота, 17:00
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
0 : 1
Матч завершен
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Теплице
86' R. Čerepkai (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пардубице - Теплице
Матч завершен
Желтая карточка
D. Simek
90' +6
90'
Замена
Егор Цикало ️️️️➡️️ Mohamed Yasser
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Roman Čerepkai
Желтая карточка
Камил Вацек
85'
Желтая карточка
Войтех Патрак
85'
Замена
Ladislav Krobot ️️️️➡️️ Томаш Златохлавек
81'
77'
Желтая карточка
Filip Horsky
77'
Замена
Filip Horsky ️️️️➡️️ Jaroslav Harustak
77'
Замена
Якуб Урбанец ️️️️➡️️ Абдалла Гнинг
Замена
Vojtech Sychra ️️️️➡️️ Jason Noslin
74'
Замена
Vaclav Jindra ️️️️➡️️ Stepan Misek
69'
61'
Замена
Roman Čerepkai ️️️️➡️️ Jakub Emmer
61'
Замена
Филип Гавелка ️️️️➡️️ Роберт Юкл
57'
Вторая желтая
Michal Bilek
Замена
Tomáš Polyak ️️️️➡️️ Камил Вацек
46'
Замена
D. Simek ️️️️➡️️ Войтех Патрак
46'
Красная карточка
Томаш Солил
45' +1
Вторая желтая
Доминик Симон
28'
Желтая карточка
Доминик Симон
25'
10'
Желтая карточка
Michal Bilek
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
43
Jason Noslin
ЦЗ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
20
Доминик Симон
ОП
18
Stepan Misek
ЦП
7
Камил Вацек
(К) ЦП
8
Войтех Патрак
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
15
Jaroslav Harustak
ЦЗ
27
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
(К) ОП
6
Michal Bilek
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
12
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
36
André Leipold
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
27
Vojtech Sychra
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
Теплице
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
7
Marek Beranek
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
26
Якуб Урбанец
ЛВ
10
Filip Horsky
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4-1-4-1
13
Стейскал
44
Шехич
43
3
Люрвинк
23
Сурзин
20
Симон
18
8
Патрак
24
Солил
7
Вацек
33
Златохлавек
3-1-3-1-2
33
18
Мицевич
15
27
Кричфалуши
23
Маречек
6
21
19
Юкл
20
Трубац
12
25
Гнинг
18
5
5
18
8
Патрак
4
4
8
Патрак
7
Вацек
6
6
7
Вацек
33
Златохлавек
17
17
33
Златохлавек
43
27
27
43
12
16
Цикало
16
Цикало
12
19
Юкл
11
Гавелка
11
Гавелка
19
Юкл
25
Гнинг
26
Урбанец
26
Урбанец
25
Гнинг
15
10
10
15
21
17
17
21
Остались в запасе
Пардубице
Теплице
36
André Leipold
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
7
Marek Beranek
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
36
André Leipold
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
Остались в запасе
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
7
Marek Beranek
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Пардубице - Теплице
4
2
1
2
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
12
Нарушения
10
16
Офсайды
1
6
Количество передач
271
511
Сейвы
3
2
Точность передач %
60
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
2
12
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dalibor Cerny, Czechia
Стадион:
Letni Stadion, Pardubice
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- : -
29.09.2024
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Виктория
- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
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- : -
06.10.2024
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