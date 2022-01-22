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Карвина
Яблонец
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
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Последние матчи
Все
Карвина
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта

Карвина - Яблонец: обзор матча 21 сентября 2024

Карвина
21.09.2024, суббота, 17:00
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
1 : 0
Матч завершен
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Яблонец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
20
Момчило Распопович
ЦЗ
25
J. Fleisman
(К) ЦЗ
8
David Planka
ЦП
2
David Moses
ЦП
10
Denny Samko
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
10
Jan Suchan
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
24
Давид Пушкач
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
22
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Кристиан Валло
ПЗ
28
Патрик Цавош
ОП
6
Себастьян Бохач
ЦП
14
Emmanuel Ayaosi
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
Яблонец
5
Давид Штепанек
ЦЗ
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
2-4-1-3
30
20
Распопович
25
8
10
19
Ботос
2
99
Мемич
37
13
Вехета
5
4-2-2-2
1
Гануш
18
Чедидла
4
22
Мартинец
20
10
14
6
Беран
7
Чантуришвили
24
Пушкач
25
Остались в запасе
Карвина
Яблонец
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
22
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Кристиан Валло
ПЗ
28
Патрик Цавош
ОП
6
Себастьян Бохач
ЦП
14
Emmanuel Ayaosi
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
5
Давид Штепанек
ЦЗ
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
22
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Кристиан Валло
ПЗ
28
Патрик Цавош
ОП
6
Себастьян Бохач
ЦП
14
Emmanuel Ayaosi
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Штепанек
ЦЗ
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Карвина - Яблонец
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
55
45
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
417
338
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czechia
Стадион:
Městský stadion (Karviná), Karvina
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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