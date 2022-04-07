Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Динамо
Спарта
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Динамо - Спарта: обзор матча 22 сентября 2024

Динамо
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Спарта
11' М. Витик
55' Э. Красники
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Спарта
Матч завершен
Желтая карточка
Jakob Tranziska
76'
75'
Замена
Кристоф Данек ️️️️➡️️ Эрмал Красники
75'
Замена
Маркус Сольбаккен ️️️️➡️️ Каан Кайринен
Замена
Marvis Ogiomade ️️️️➡️️ Marcel Čermák
68'
Замена
Jakob Tranziska ️️️️➡️️ Quadri Adebayo Adediran
68'
65'
Замена
Индрит Тучи ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
65'
Замена
Давид Павелка ️️️️➡️️ Мартин Витик
Замена
Petr Zika ️️️️➡️️ Винсент Труммер
63'
Замена
Samuel Šigut ️️️️➡️️ Michael Hubínek
58'
55'
ГОЛ! 0:2! Эрмал Красники
Пас отдал Велько Бирманчевич
46'
Замена
Филип Панак ️️️️➡️️ Матиас Росс
46'
Замена
Мартин Сухомель ️️️️➡️️ Матей Ринеш
Замена
David Krch ️️️️➡️️ Matous Nikl
46'
Красная карточка
Убонг Экпай
40'
11'
ГОЛ! 0:1! Мартин Витик
Пас отдал Каан Кайринен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Vilem Fendrich
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
2
Jan Brabec
ЦЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
16
Marcel Čermák
(К) ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
(К) АП
32
Матей Ринеш
ЛВ
29
Эрмал Красники
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
19
Petr Zika
ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
27
David Krch
ЦП
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
18
Marvis Ogiomade
ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
21
Якуб Пешек
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
11
Индрит Тучи
ЦФ
3-2-3-2
1
25
5
Кризан
15
17
Труммер
2
45
Экпай
16
20
6
14
4-1-3-2
1
Виндаль
5
Росс
41
Витик
28
Виснер
30
Зелены
6
Кайринен
29
Красники
18
Садилек
14
Бирманчевич
10
Ррахмани
32
Ринеш
17
Труммер
19
19
17
Труммер
20
7
7
20
25
27
27
25
16
18
18
16
6
21
21
6
32
Ринеш
2
Сухомель
2
Сухомель
32
Ринеш
5
Росс
27
Панак
27
Панак
5
Росс
41
Витик
8
Павелка
8
Павелка
41
Витик
6
Кайринен
4
Сольбаккен
4
Сольбаккен
6
Кайринен
29
Красники
13
Данек
13
Данек
29
Красники
14
Бирманчевич
11
Тучи
11
Тучи
14
Бирманчевич
Остались в запасе
Динамо
Спарта
30
Martin Janáček
ВР
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
24
Войтех Ворел
ВР
20
Казим Лячи
ЦП
21
Якуб Пешек
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Martin Janáček
ВР
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
20
Казим Лячи
ЦП
21
Якуб Пешек
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Динамо - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
8
Офсайды
2
4
Количество передач
157
603
Сейвы
4
3
Точность передач %
54
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czechia
Стадион:
Strelecky Ostrov, Budweis
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+