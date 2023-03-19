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Градец-Кралове
Словацко
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
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Все
Градец-Кралове
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Градец-Кралове - Словацко: обзор матча 21 сентября 2024

Градец-Кралове
21.09.2024, суббота, 14:30
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
3 : 0
Матч завершен
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Словацко
34' Ф. Чихак
67' A. Griger
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Градец-Кралове - Словацко
Матч завершен
Желтая карточка
Лукаш Чмелик
86'
84'
Замена
Azevedo ️️️️➡️️ Михал Кохут
Замена
Лукаш Чмелик ️️️️➡️️ Адам Влканова
79'
Замена
Самуэль Данчак ️️️️➡️️ Даниэль Самек
79'
76'
Замена
Милан Петржела ️️️️➡️️ Станислав Хофманн
75'
Замена
Ригино Сисилия ️️️️➡️️ Михал Крменчик
69'
Желтая карточка
Джигли Ндефе
ГОЛ! 2:0! Adam Griger
Пас отдал Даниэль Горак
67'
Замена
Petr Julis ️️️️➡️️ Вацлав Пиларж
62'
61'
Желтая карточка
Seung-bin Kim
Желтая карточка
Адам Влканова
59'
46'
Замена
Матиас Козак ️️️️➡️️ Мерчас Доски
46'
Замена
Seung-bin Kim ️️️️➡️️ Марек Хавлик
45' +4
Желтая карточка
Мерчас Доски
43'
Желтая карточка
Станислав Хофманн
ГОЛ! 1:0! Филип Чихак
Пас отдал Адам Влканова
34'
Замена
Adam Griger ️️️️➡️️ Ондржей Михалик
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
18
Даниэль Самек
ОП
22
Петр Кодеш
(К) ОП
58
Адам Влканова
АП
6
Вацлав Пиларж
ЛВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Градец-Кралове
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
38
Adam Griger
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
17
Petr Julis
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
15
Patrik Blahút
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
7
Azevedo
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
17
Матиас Козак
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
3-4-2-1
12
4
Петрашек
13
5
Чихак
26
Горак
18
Самек
22
Кодеш
14
Клима
6
Пиларж
58
Влканова
37
Михалик
3-2-3-1-1
29
Хеча
35
5
6
Хофманн
2
Ндефе
14
Доски
10
Травник
99
Синявский
20
Хавлик
13
Кохут
21
Крменчик
18
Самек
11
Данчак
11
Данчак
18
Самек
58
Влканова
9
Чмелик
9
Чмелик
58
Влканова
37
Михалик
38
38
37
Михалик
6
Пиларж
17
17
6
Пиларж
6
Хофманн
11
Петржела
11
Петржела
6
Хофманн
13
Кохут
7
7
13
Кохут
14
Доски
17
Козак
17
Козак
14
Доски
20
Хавлик
18
18
20
Хавлик
21
Крменчик
22
Сисилия
22
Сисилия
21
Крменчик
Остались в запасе
Градец-Кралове
Словацко
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
29
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
15
Patrik Blahút
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
29
Matej Koubek
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
15
Patrik Blahút
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Градец-Кралове - Словацко
2
4
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
233
377
Точность передач %
66
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
1
5
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Информация о матче
Главный судья:
Jan Vsetecka, Czechia
Стадион:
Мальшовицка Арена
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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