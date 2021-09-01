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Млада Болеслав
Пардубице
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
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Последние матчи
Все
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Млада Болеслав - Пардубице: обзор матча 22 сентября 2024

Млада Болеслав
22.09.2024, воскресенье, 14:00
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
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Пардубице
35' Т. Ладра
48' В. Кусей
8' Т. Златохлавек
65' L. Krobot
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Млада Болеслав - Пардубице
Матч завершен
Желтая карточка
Даниэль Маречек
90' +6
84'
Замена
Vaclav Jindra ️️️️➡️️ Jason Noslin
81'
Желтая карточка
Jason Noslin
65'
ГОЛ! 2:2! Ladislav Krobot
Пас отдал Элдар Шехич
64'
Замена
P. Zifcak ️️️️➡️️ Томаш Златохлавек
64'
Замена
Ladislav Krobot ️️️️➡️️ Войтех Патрак
64'
Замена
Denis Darmovzal ️️️️➡️️ Камил Вацек
Замена
Матей Пулькраб ️️️️➡️️ Ламин Джаво
60'
Замена
Даниэль Маречек ️️️️➡️️ Марек Матейовски
60'
ГОЛ! 2:1! Василь Кусей
Пас отдал Якуб Фулнек
48'
36'
Замена
Stepan Misek ️️️️➡️️ André Leipold
ГОЛ! 1:1! Томаш Ладра
35'
8'
ГОЛ! 0:1! Томаш Златохлавек
Пас отдал Доминик Симон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
17
Марек Сухи
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
8
Марек Матейовски
(К) ЦП
10
Томаш Ладра
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
23
Василь Кусей
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
32
Ламин Джаво
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
43
Jason Noslin
ЦЗ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
20
Доминик Симон
ОП
7
Камил Вацек
(К) ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
8
Войтех Патрак
ЦП
36
André Leipold
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Млада Болеслав
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
30
Даниэль Маречек
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
7
P. Zitny
ЦП
18
Матей Пулькраб
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Пардубице
4
D. Simek
ЦЗ
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
18
Stepan Misek
ЦП
16
Dominik Mares
ЦП
17
Ladislav Krobot
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
3-2-3-3
17
Сухи
13
66
Выдра
8
Матейовски
10
Ладра
23
Кусей
11
Фулнек
31
Костка
3
32
Джаво
29
4-1-4-1
13
Стейскал
23
Сурзин
43
3
Люрвинк
44
Шехич
20
Симон
24
Солил
8
Патрак
36
7
Вацек
33
Златохлавек
8
Матейовски
30
Маречек
30
Маречек
8
Матейовски
32
Джаво
18
Пулькраб
18
Пулькраб
32
Джаво
43
5
5
43
36
18
18
36
8
Патрак
17
17
8
Патрак
33
Златохлавек
35
35
33
Златохлавек
7
Вацек
15
15
7
Вацек
Остались в запасе
Млада Болеслав
Пардубице
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
7
P. Zitny
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
4
D. Simek
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
16
Dominik Mares
ЦП
93
Viktor Budinský
ЦФ
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
7
P. Zitny
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Остались в запасе
4
D. Simek
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
16
Dominik Mares
ЦП
93
Viktor Budinský
ЦФ
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Млада Болеслав - Пардубице
1
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
16
19
Офсайды
4
1
Количество передач
442
406
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Petr Hocek, Czechia
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
Чехия. Шанс Лига
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Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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