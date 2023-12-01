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Теплице
Баник
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
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Последние матчи
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Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Теплице - Баник: обзор матча 21 сентября 2024

Теплице
21.09.2024, суббота, 17:00
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
2 : 3
Матч завершен
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Баник
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
54
Daniel Danihel
ЦЗ
27
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
(К) ОП
19
Роберт Юкл
ЦП
6
Michal Bilek
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЛВ
20
Даниэль Трубац
ЛВ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
12
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
10
Matej Sin
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
(К) ЛВ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
35
M. Radosta
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
13
Richard Sedláček
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
17
Roman Čerepkai
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Баник
30
Доминик Холек
ВР
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
23
Issa Fomba
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
2-1-3-2-3
54
27
Кричфалуши
23
Маречек
19
Юкл
6
21
20
Трубац
26
Урбанец
12
25
Гнинг
1
3-4-2-1
35
Маркович
37
Халуш
7
15
Кпозо
24
Юрошка
5
10
12
Риго
9
Бухта
32
Эвертон
20
Танко
Остались в запасе
Теплице
Баник
33
Richard Ludha
ВР
35
M. Radosta
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
13
Richard Sedláček
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
17
Roman Čerepkai
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
30
Доминик Холек
ВР
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
23
Issa Fomba
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
33
Richard Ludha
ВР
35
M. Radosta
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
13
Richard Sedláček
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
17
Roman Čerepkai
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
23
Issa Fomba
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Теплице - Баник
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
39
61
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
14
Офсайды
1
0
Количество передач
286
461
Сейвы
2
5
Точность передач %
68
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
Na Stinadlech, Teplice
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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