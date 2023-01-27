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Сигма
Дукла
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
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Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
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2 : 3
27.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
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2 : 1
22.09.2024
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2 : 1
17.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
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2 : 2
01.09.2024
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2 : 3
27.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
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Сигма
3 : 2
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28.09.2024
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2 : 1
22.09.2024
Дукла
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0 : 0
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17.08.2024
Дукла

Сигма - Дукла: обзор матча 22 сентября 2024

Сигма
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
2 : 1
Матч завершен
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Дукла
1' Я. Климент
59' Я. Климент
74' Я. Ржезничек
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сигма - Дукла
Матч завершен
Желтая карточка
Dele Israel
90' +5
Замена
Юнуса Муритала ️️️️➡️️ Ян Климент
89'
84'
Замена
P. Moulis ️️️️➡️️ T. Vondrasek
Желтая карточка
Ян Климент
83'
82'
Желтая карточка
Jakub Zeronik
74'
ГОЛ! 2:1! Якуб Ржезничек
Пас отдал Martin Douděra
73'
Замена
Martin Douděra ️️️️➡️️ Štěpán Šebrle
Замена
Jiří Spáčil ️️️️➡️️ Stepan Langer
70'
Замена
Dele Israel ️️️️➡️️ Ян Водганел
70'
61'
Замена
Якуб Ржезничек ️️️️➡️️ L. Matejka
ГОЛ! 2:0! Ян Климент
59'
51'
Желтая карточка
Jan Peterka
46'
Замена
Ondřej Ullman ️️️️➡️️ M. Mesanovic
46'
Замена
Jakub Zeronik ️️️️➡️️ David Ludvicek
Замена
Jan Fiala ️️️️➡️️ Matej Mikulenka
46'
45'
Красная карточка
Филип Лихы
Желтая карточка
Юрай Хватал
42'
Желтая карточка
Matej Mikulenka
32'
Желтая карточка
Якуб Покорны
13'
9'
Желтая карточка
D. Hasek
Замена
Ян Крал ️️️️➡️️ Радим Брейте
8'
Красная карточка
Adam Dohnalek
6'
ГОЛ! 1:0! Ян Климент
Пас отдал Stepan Langer
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
37
Stepan Langer
ЦП
10
Филип Зорван
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
12
Martin Ambler
ЦП
39
Daniel Kozma
ЦП
15
Štěpán Šebrle
ЦП
18
D. Hasek
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
22
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
18
Jan Fiala
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
34
M. Hadas
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
5
Michal Svoboda
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
11
Martin Douděra
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
3-4-3
7
Брейте
3
38
Покорны
20
Хватал
77
Водганел
10
Зорван
25
37
13
29
9
Климент
3-1-3-3
28
7
17
2
20
Лихы
12
39
15
22
9
18
7
Брейте
21
Крал
21
Крал
7
Брейте
37
8
8
37
25
18
18
25
9
Климент
11
Муритала
11
Муритала
9
Климент
77
Водганел
17
17
77
Водганел
15
11
11
15
9
19
19
9
2
27
27
2
17
10
10
17
22
37
Ржезничек
37
Ржезничек
22
Остались в запасе
Сигма
Дукла
91
Jan Koutny
ВР
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
34
M. Hadas
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
29
Jan Stovicek
ВР
5
Michal Svoboda
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
Главный тренер
Любош Козел
Остались в запасе
91
Jan Koutny
ВР
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
34
M. Hadas
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
5
Michal Svoboda
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Любош Козел
Статистика матча Сигма - Дукла
5
1
1
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
333
374
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Filip Kotala, Czechia
Стадион:
Andruv Stadion, Olomouc
Чехия. Шанс Лига
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- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
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- : -
06.10.2024
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