Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Слован
Богемианс 1905
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Слован
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта

Слован - Богемианс 1905: обзор матча 22 сентября 2024

Слован
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Богемианс 1905
14' Л. Тупта (П)
35' M. Icha
3' Я. Коваржик
71' V. Zeman
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Богемианс 1905
Матч завершен
90' +2
Замена
Jan Vondra ️️️️➡️️ Ян Коваржик
90' +2
Замена
Ян Шейбал ️️️️➡️️ Ян Матушек
Замена
Ахмад Гали ️️️️➡️️ Aziz Kayondo
84'
Замена
Кристиан Фридек ️️️️➡️️ Любомир Тупта
84'
Замена
Lukáš Letenay ️️️️➡️️ Benjamin Nyarko
72'
Замена
Сантьяго Энеме ️️️️➡️️ Денис Висински
72'
71'
ГОЛ! 2:2! Vladimir Zeman
Пас отдал Матей Хибс
67'
Замена
R. Hruby ️️️️➡️️ Войтех Смрз
62'
Замена
Vladimir Zeman ️️️️➡️️ Доминик Плестил
61'
Желтая карточка
Ян Матушек
Желтая карточка
Aziz Kayondo
51'
46'
Замена
Адам Кадлец ️️️️➡️️ Вацлав Дрчал
42'
Желтая карточка
Абдулла Юсуф
Желтая карточка
Benjamin Nyarko
38'
ГОЛ! 2:1! Marek Icha
Пас отдал Aziz Kayondo
35'
Желтая карточка
Denis Halinsky
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Любомир Тупта
14'
3'
ГОЛ! 0:1! Ян Коваржик
Пас отдал Ян Матушек
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Denis Halinsky
ЦЗ
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
8
Marek Icha
ЦП
5
Денис Висински
АП
10
Любомир Тупта
(К) ЛВ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Богемианс 1905
23
Tomáš Frühwald
ВР
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
24
Доминик Плестил
ПП
19
Ян Коваржик
ЛВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Слован
1
Ivan Krajčírik
ВР
24
Patrik Dulay
ЦП
11
Кристиан Фридек
АП
25
Ахмад Гали
ЛВ
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Богемианс 1905
27
Адам Кадлец
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
13
Vladimir Zeman
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
3-3-2-3
30
27
37
Пурзитидис
19
Хлаваты
34
Зиба
8
10
Тупта
5
Висински
28
20
31
2-1-4-1-2
23
28
7
Хибс
31
Петрак
24
Плестил
10
Матушек
47
Чермак
42
Смрз
19
Коваржик
20
Дрчал
9
Юсуф
10
Тупта
11
Фридек
11
Фридек
10
Тупта
27
25
Гали
25
Гали
27
5
Висински
9
Энеме
9
Энеме
5
Висински
28
21
21
28
20
Дрчал
27
Кадлец
27
Кадлец
20
Дрчал
24
Плестил
13
13
24
Плестил
10
Матушек
2
Шейбал
2
Шейбал
10
Матушек
42
Смрз
88
88
42
Смрз
19
Коваржик
22
22
19
Коваржик
Остались в запасе
Слован
Богемианс 1905
1
Ivan Krajčírik
ВР
24
Patrik Dulay
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
4
J. Jindrisek
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Остались в запасе
1
Ivan Krajčírik
ВР
24
Patrik Dulay
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Ярослав Веселы
Статистика матча Слован - Богемианс 1905
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
11
Офсайды
3
2
Количество передач
422
336
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ladislav Szikszay, Czechia
Стадион:
U Nisy Stadium, Liberec
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+