Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Динамо
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта

Динамо - Богемианс 1905: обзор матча 31 августа 2024

Динамо
31.08.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Богемианс 1905
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Богемианс 1905
Матч завершен
Замена
Juraj Kotula ️️️️➡️️ Samuel Šigut
90' +1
Замена
Vojtech Hora ️️️️➡️️ Quadri Adebayo Adediran
90' +1
86'
Замена
Vladimir Zeman ️️️️➡️️ Вацлав Дрчал
78'
Замена
Ян Коваржик ️️️️➡️️ Ондрей Петрак
78'
Замена
Vojtěch Novak ️️️️➡️️ R. Hruby
Замена
Pavel Osmancik ️️️️➡️️ Petr Zika
69'
Замена
Matous Nikl ️️️️➡️️ E. Tischler
69'
62'
Желтая карточка
Милан Ристовски
Замена
Зденек Ондрашек ️️️️➡️️ Marvis Ogiomade
54'
46'
Замена
Алеш Чермак ️️️️➡️️ Адам Янош
21'
Замена
Доминик Плестил ️️️️➡️️ Ян Матушек
Желтая карточка
E. Tischler
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Vilem Fendrich
ВР
24
Ondrej Novak
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
16
Marcel Čermák
(К) ЦП
19
Petr Zika
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
18
Marvis Ogiomade
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
7
Матей Хибс
ЛЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
77
Милан Ристовски
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
2
Jan Brabec
ЦЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
28
Juraj Kotula
ЦФ
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Богемианс 1905
27
Адам Кадлец
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
13
Vladimir Zeman
ЦП
24
Доминик Плестил
ПП
19
Ян Коваржик
ЛВ
71
Jakub Šiman
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
3-4-3
1
24
5
Кризан
15
16
20
7
19
18
6
14
3-1-4-2
21
34
Крапка
28
7
Хибс
31
Петрак
10
Матушек
8
Янош
88
77
Ристовски
20
Дрчал
9
Юсуф
19
12
12
19
14
25
25
14
7
28
28
7
6
11
11
6
18
13
Ондрашек
13
Ондрашек
18
8
Янош
47
Чермак
47
Чермак
8
Янош
20
Дрчал
13
13
20
Дрчал
10
Матушек
24
Плестил
24
Плестил
10
Матушек
31
Петрак
19
Коваржик
19
Коваржик
31
Петрак
88
11
11
88
Остались в запасе
Динамо
Богемианс 1905
30
Martin Janáček
ВР
2
Jan Brabec
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
Главный тренер
Мартин Возабал
27
Адам Кадлец
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Остались в запасе
30
Martin Janáček
ВР
2
Jan Brabec
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
Остались в запасе
27
Адам Кадлец
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Ярослав Веселы
Статистика матча Динамо - Богемианс 1905
1
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
6
6
Офсайды
2
0
Количество передач
217
513
Сейвы
1
5
Точность передач %
65
86
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dalibor Cerny, Czechia
Стадион:
Strelecky Ostrov, Budweis
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+