«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»