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Карвина
Дукла
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
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Последние матчи
Все
Карвина
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Карвина - Дукла: обзор матча 01 сентября 2024

Карвина
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Дукла
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карвина - Дукла
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Jakub Zeronik
90' +5
Желтая карточка
Matúš Hruška
90' +2
Желтая карточка
Martin Douděra
Замена
R. Mikus ️️️️➡️️ Андрийя Ражнатович
80'
80'
Замена
Filip Matousek ️️️️➡️️ M. Mesanovic
80'
Замена
Filip Spatenka ️️️️➡️️ L. Matejka
79'
Желтая карточка
D. Hasek
Замена
Патрик Цавош ️️️️➡️️ David Planka
71'
Замена
J. Fleisman ️️️️➡️️ Douglas Bergqvist
63'
51'
Замена
Jakub Zeronik ️️️️➡️️ Štěpán Šebrle
Замена
Мартин Регали ️️️️➡️️ Яннис-Фивос Ботос
46'
Замена
Lucky Ezeh ️️️️➡️️ Филип Вехета
46'
34'
Замена
Филип Лихы ️️️️➡️️ Якуб Гора
27'
Желтая карточка
David Ludvicek
25'
Желтая карточка
Štěpán Šebrle
Желтая карточка
Dávid Krčík
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
8
David Planka
ЦП
10
Denny Samko
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
2
David Moses
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
37
Dávid Krčík
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
(К) ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
39
Daniel Kozma
ЦП
12
Martin Ambler
ЦП
15
Štěpán Šebrle
ЦП
23
Якуб Гора
АП
22
L. Matejka
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
25
J. Fleisman
ЦЗ
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
28
Патрик Цавош
ОП
12
Dominik Zak
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
16
Filip Matousek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
26
Якуб Барац
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
21
Filip Spatenka
ЦФ
2-4-1-3
30
11
Ражнатович
20
Распопович
8
19
Ботос
2
10
99
Мемич
13
Вехета
5
37
3-3-1-3
28
17
2
7
39
12
15
23
Гора
18
9
22
5
25
25
5
8
28
Цавош
28
Цавош
8
19
Ботос
17
Регали
17
Регали
19
Ботос
13
Вехета
26
26
13
Вехета
11
Ражнатович
29
29
11
Ражнатович
9
16
16
9
23
Гора
20
Лихы
20
Лихы
23
Гора
15
27
27
15
22
21
21
22
Остались в запасе
Карвина
Дукла
34
Милан Кноблох
ВР
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Любош Козел
Статистика матча Карвина - Дукла
1
6
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
18
Офсайды
2
2
Количество передач
524
242
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
61
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czechia
Стадион:
Městský stadion (Karviná), Karvina
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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