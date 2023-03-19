Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Градец-Кралове
Спарта
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Градец-Кралове
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Градец-Кралове - Спарта: обзор матча 31 августа 2024

Градец-Кралове
31.08.2024, суббота, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Спарта
8' Л. Гараслин
45' А. Ррахмани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Градец-Кралове - Спарта
Матч завершен
Замена
Ондржей Шашинка ️️️️➡️️ Petr Julis
90' +4
84'
Замена
Маркус Сольбаккен ️️️️➡️️ Лукаш Гараслин
84'
Замена
Лукаш Садилек ️️️️➡️️ Казим Лячи
Замена
M. Naprstek ️️️️➡️️ Адам Влканова
77'
Замена
Matej Koubek ️️️️➡️️ Даниэль Самек
67'
66'
Замена
Кристоф Данек ️️️️➡️️ Эрмал Красники
66'
Замена
Ярослав Зелены ️️️️➡️️ Матей Ринеш
64'
Желтая карточка
Эрмал Красники
61'
Желтая карточка
Матей Ринеш
50'
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Албион Ррахмани
45'
ГОЛ! 0:2! Албион Ррахмани
Пас отдал Эрмал Красники
17'
Желтая карточка
Каан Кайринен
Желтая карточка
Даниэль Самек
15'
8'
ГОЛ! 0:1! Лукаш Гараслин
Пас отдал Албион Ррахмани
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
22
Петр Кодеш
(К) ОП
18
Даниэль Самек
ОП
11
Самуэль Данчак
ЦП
58
Адам Влканова
АП
37
Ондржей Михалик
ЦФ
17
Petr Julis
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
29
Эрмал Красники
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
10
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ЦП
29
Matej Koubek
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
23
M. Naprstek
ЦФ
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
11
Индрит Тучи
ЦФ
4-2-1-1-2
12
26
Горак
13
5
Чихак
14
Клима
22
Кодеш
18
Самек
11
Данчак
58
Влканова
17
37
Михалик
4-2-3-1
1
Виндаль
25
Серенсен
27
Панак
28
Виснер
41
Витик
6
Кайринен
20
Лячи
22
Гараслин
29
Красники
32
Ринеш
10
Ррахмани
18
Самек
29
29
18
Самек
17
27
Шашинка
27
Шашинка
17
58
Влканова
23
23
58
Влканова
32
Ринеш
30
Зелены
30
Зелены
32
Ринеш
22
Гараслин
4
Сольбаккен
4
Сольбаккен
22
Гараслин
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
29
Красники
13
Данек
13
Данек
29
Красники
10
Ррахмани
7
Олатунжи
7
Олатунжи
10
Ррахмани
Остались в запасе
Градец-Кралове
Спарта
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ЦП
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Градец-Кралове - Спарта
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
12
Офсайды
0
3
Количество передач
403
400
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czechia
Стадион:
Мальшовицка Арена
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+