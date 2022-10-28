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Словацко
Яблонец
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
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2 : 0
28.09.2024
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Словацко
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28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
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1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
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2 : 2
24.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 5 тур
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1 : 0
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
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Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта

Словацко - Яблонец: обзор матча 31 августа 2024

Словацко
31.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Яблонец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Словацко - Яблонец
Матч завершен
90' +2
Замена
Давид Штепанек ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
Замена
Якуб Кристан ️️️️➡️️ Filip Vaško
82'
Замена
Милан Петржела ️️️️➡️️ Patrik Blahút
82'
82'
Замена
Матей Полидар ️️️️➡️️ Давид Пушкач
82'
Замена
Matous Krulich ️️️️➡️️ Daniel Souček
82'
Замена
Jan Suchan ️️️️➡️️ Доминик Холлы
Замена
Матиас Козак ️️️️➡️️ Михал Крменчик
75'
Желтая карточка
Властимил Даничек
68'
65'
Замена
Alexis Alegue ️️️️➡️️ Bienvenue Kanakimana
58'
Желтая карточка
Якуб Мартинец
Замена
Павел Юрошка ️️️️➡️️ Михал Кохут
46'
Замена
Властимил Даничек ️️️️➡️️ Петр Рейнберк
46'
Желтая карточка
Михал Кохут
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
26
Доминик Холлы
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
24
Давид Пушкач
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
19
Якуб Кристан
ЦП
7
Azevedo
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
17
Матиас Козак
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Яблонец
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
5
Давид Штепанек
ЦЗ
10
Jan Suchan
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
36
Tomáš Schánělec
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
37
Matous Krulich
ЦФ
4-4-1-1
29
Хеча
23
Рейнберк
6
Хофманн
5
2
Ндефе
10
Травник
20
Хавлик
15
99
Синявский
13
Кохут
21
Крменчик
4-2-2-2
1
Гануш
18
Чедидла
22
Мартинец
20
4
26
Холлы
14
6
Беран
7
Чантуришвили
24
Пушкач
25
5
19
Кристан
19
Кристан
5
23
Рейнберк
28
Даничек
28
Даничек
23
Рейнберк
15
11
Петржела
11
Петржела
15
13
Кохут
24
Юрошка
24
Юрошка
13
Кохут
21
Крменчик
17
Козак
17
Козак
21
Крменчик
24
Пушкач
21
Полидар
21
Полидар
24
Пушкач
25
5
Штепанек
5
Штепанек
25
26
Холлы
10
10
26
Холлы
20
77
77
20
14
37
37
14
Остались в запасе
Словацко
Яблонец
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Словацко - Яблонец
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
12
Офсайды
2
2
Количество передач
388
419
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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Информация о матче
Главный судья:
Ladislav Szikszay, Czechia
Стадион:
Mestsky Fotbalovy Stadion, Uherske Hradiste
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- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
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- : -
05.10.2024
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Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
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- : -
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- : -
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- : -
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