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Славия
Пардубице
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
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Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Славия - Пардубице: обзор матча 01 сентября 2024

Славия
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
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Пардубице
45+5' Э. Малик Диуф
49' Т. Хоры
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия - Пардубице
Матч завершен
Желтая карточка
Давид Дудера
90' +6
Замена
Lukáš Vorlický ️️️️➡️️ Лукаш Провод
90' +2
Замена
Степан Шалоупек ️️️️➡️️ Христос Зафейрис
90' +2
Замена
Ондржей Змозла ️️️️➡️️ Эль-Хаджи Малик Диуф
87'
Желтая карточка
Христос Зафейрис
86'
Желтая карточка
Ян Боржил
84'
84'
Замена
Filip Brdicka ️️️️➡️️ Михал Сурзин
79'
Желтая карточка
Михал Сурзин
78'
Замена
Mohammed Marzuq Yahaya ️️️️➡️️ Denis Darmovzal
72'
Желтая карточка
Ladislav Krobot
Красная карточка
Филип Пребсл
65'
Замена
Моймир Хытил ️️️️➡️️ Томаш Хоры
62'
56'
Замена
Ladislav Krobot ️️️️➡️️ Томаш Златохлавек
ГОЛ! 2:0! Томаш Хоры
Пас отдал Ян Боржил
49'
46'
Замена
Dominik Mares ️️️️➡️️ André Leipold
Замена
Иван Шранц ️️️️➡️️ Матей Юрасек
46'
ГОЛ! 1:0! Эль-Хаджи Малик Диуф
Пас отдал Томаш Хоры
45' +5
45' +2
Желтая карточка
Элдар Шехич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
35
Матей Юрасек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
20
Доминик Симон
ОП
18
Stepan Misek
ЦП
36
André Leipold
ЦП
7
Камил Вацек
(К) ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
Пардубице
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
16
Dominik Mares
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
3-2-2-1-2
31
18
Боржил
28
Пребсл
5
Огбу
12
Диуф
21
Дудера
19
Дорли
10
Зафейрис
17
Провод
25
Хоры
35
Юрасек
4-1-3-2
13
Стейскал
23
Сурзин
5
4
44
Шехич
20
Симон
18
36
7
Вацек
33
Златохлавек
15
12
Диуф
33
Змозла
33
Змозла
12
Диуф
10
Зафейрис
2
Шалоупек
2
Шалоупек
10
Зафейрис
35
Юрасек
26
Шранц
26
Шранц
35
Юрасек
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
17
Провод
22
22
17
Провод
36
16
16
36
15
11
11
15
33
Златохлавек
17
17
33
Златохлавек
23
Сурзин
29
29
23
Сурзин
Остались в запасе
Славия
Пардубице
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
35
P. Zifcak
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
Остались в запасе
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
35
P. Zifcak
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Славия - Пардубице
3
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
9
Офсайды
2
1
Количество передач
438
294
Сейвы
5
7
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Pavel Orel, Czechia
Стадион:
Fortuna Arena, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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