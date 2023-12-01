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Сигма
Баник
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
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Последние матчи
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Сигма
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Сигма - Баник: обзор матча 01 сентября 2024

Сигма
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
2 : 2
Матч завершен
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Баник
34' Я. Климент
85' Я. Климент (П)
42' M. Sin
50' M. Sin
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сигма - Баник
Матч завершен
Замена
Filip Slavicek ️️️️➡️️ Jiří Sláma
90' +6
Желтая карточка
Stepan Langer
89'
Замена
Dele Israel ️️️️➡️️ Радим Брейте
86'
86'
Замена
Даниэль Хользер ️️️️➡️️ Давид Бухта
ГОЛ с пенальти! 2:2! Ян Климент
85'
69'
Замена
Иржи Клима ️️️️➡️️ Абдуллахи Танко
69'
Замена
Филип Кубала ️️️️➡️️ Matej Sin
Замена
Ян Водганел ️️️️➡️️ M. Hadas
63'
Замена
Stepan Langer ️️️️➡️️ Jiří Spáčil
63'
50'
ГОЛ! 1:2! Matej Sin
Пас отдал Эвертон
Замена
Jan Fiala ️️️️➡️️ Matej Mikulenka
46'
Желтая карточка
Matej Mikulenka
45' +1
42'
ГОЛ! 1:1! Matej Sin
Пас отдал Ян Юрошка
ГОЛ! 1:0! Ян Климент
Пас отдал Филип Зорван
34'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
10
Филип Зорван
ЦП
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
34
M. Hadas
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
10
Matej Sin
ЦП
12
Томас Риго
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
(К) ЛВ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
43
Mikes Cahel
ЦП
37
Stepan Langer
ЦП
17
Dele Israel
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
Баник
30
Доминик Холек
ВР
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Issa Fomba
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
3-3-4
7
Брейте
3
38
Покорны
20
Хватал
8
25
10
Зорван
29
13
34
9
Климент
3-4-2-1
35
Маркович
37
Халуш
17
15
Кпозо
10
12
Риго
24
Юрошка
5
9
Бухта
32
Эвертон
20
Танко
13
16
16
13
34
77
Водганел
77
Водганел
34
8
37
37
8
7
Брейте
17
17
7
Брейте
25
18
18
25
9
Бухта
95
Хользер
95
Хользер
9
Бухта
20
Танко
21
Клима
21
Клима
20
Танко
10
28
Кубала
28
Кубала
10
Остались в запасе
Сигма
Баник
91
Jan Koutny
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
43
Mikes Cahel
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
30
Доминик Холек
ВР
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Issa Fomba
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
91
Jan Koutny
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
43
Mikes Cahel
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Issa Fomba
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Сигма - Баник
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
2
Количество передач
359
355
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Petr Hocek, Czechia
Стадион:
Andruv Stadion, Olomouc
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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