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Слован
Виктория
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
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0
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23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
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0
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1 августа 2022, 23:10
2
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28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
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Виктория
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3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
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0 : 1
29.08.2024
Виктория

Слован - Виктория: обзор матча 01 сентября 2024

Слован
01.09.2024, воскресенье, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
1 : 1
Матч завершен
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Виктория
67' М. Тврдон (АГ)
75' М. Выдра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Виктория
Матч завершен
Желтая карточка
Кендрим Зиба
90' +5
Замена
Сантьяго Энеме ️️️️➡️️ Денис Висински
90'
Замена
Olaf Kok ️️️️➡️️ Любомир Тупта
90'
Замена
Кендрим Зиба ️️️️➡️️ Михал Хлаваты
90'
89'
Желтая карточка
Tom Sloncik
Замена
Ян Микула ️️️️➡️️ Kozeluh Josef
78'
75'
ГОЛ! 1:1! Матей Выдра
Пас отдал Каду
71'
Замена
Джон Москера ️️️️➡️️ Ян Копиц
71'
Замена
Tom Sloncik ️️️️➡️️ Павел Шулц
71'
Замена
Эрик Йирка ️️️️➡️️ Даниэль Васулин
Замена
Lukáš Letenay ️️️️➡️️ Benjamin Nyarko
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Марьян Тврдон
67'
Желтая карточка
Мариос Пурзитидис
58'
Желтая карточка
Benjamin Nyarko
18'
17'
Желтая карточка
Лукаш Калвах
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
13
Адам Севински
ЦЗ
30
Denis Halinsky
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
8
Marek Icha
ЦП
5
Денис Висински
АП
10
Любомир Тупта
(К) ЛВ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
3
Светозар Маркович
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
31
Павел Шулц
АП
22
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Слован
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
34
Кендрим Зиба
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
20
Dominik Preisler
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
1
Florian Wiegele
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
33
Эрик Йирка
ПВ
26
Vaclav Mika
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-2-2-3
27
30
37
Пурзитидис
13
Севински
19
Хлаваты
8
10
Тупта
5
Висински
18
31
28
3-3-2-2
13
Тврдон
40
Дуэ
21
Емелка
3
Маркович
23
Калвах
6
Черв
10
Копиц
22
Каду
31
Шулц
51
Васулин
80
Аду
18
3
Микула
3
Микула
18
19
Хлаваты
34
Зиба
34
Зиба
19
Хлаваты
5
Висински
9
Энеме
9
Энеме
5
Висински
28
21
21
28
10
Тупта
16
16
10
Тупта
31
Шулц
29
29
31
Шулц
10
Копиц
18
Москера
18
Москера
10
Копиц
51
Васулин
33
Йирка
33
Йирка
51
Васулин
Остались в запасе
Слован
Виктория
1
Ivan Krajčírik
ВР
15
Николас Пеннер
ЦП
20
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
16
Мартин Йедличка
ВР
1
Florian Wiegele
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
26
Vaclav Mika
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Ivan Krajčírik
ВР
15
Николас Пеннер
ЦП
20
Dominik Preisler
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Йедличка
ВР
1
Florian Wiegele
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
26
Vaclav Mika
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Слован - Виктория
3
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
16
7
Офсайды
1
3
Количество передач
291
428
Сейвы
5
6
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Pechanec, Czechia
Стадион:
U Nisy Stadium, Liberec
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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