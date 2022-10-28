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Спарта
Словацко
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
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Спарта
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Спарта - Словацко: обзор матча 24 августа 2024

Спарта
24.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Словацко
20' А. Серенсен
78' В. Бирманчевич (П)
17' В. Синявский
24' М. Крменчик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спарта - Словацко
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Властимил Даничек
83'
Желтая карточка
Patrik Blahút
83'
Замена
Якуб Кристан ️️️️➡️️ Patrik Blahút
83'
Замена
Петр Рейнберк ️️️️➡️️ Станислав Хофманн
ГОЛ с пенальти! 2:2! Велько Бирманчевич
78'
Замена
Казим Лячи ️️️️➡️️ Лукаш Садилек
72'
Замена
Матей Ринеш ️️️️➡️️ Мартин Сухомель
72'
67'
Замена
Властимил Даничек ️️️️➡️️ Михал Кохут
67'
Замена
Павел Юрошка ️️️️➡️️ Власий Синявский
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Индрит Тучи
58'
54'
Замена
Marko Kvasina ️️️️➡️️ Михал Крменчик
Замена
Велько Бирманчевич ️️️️➡️️ Кристоф Данек
46'
Замена
Лукаш Гараслин ️️️️➡️️ Эрмал Красники
46'
45' +5
Желтая карточка
Мерчас Доски
45' +4
Желтая карточка
Станислав Хофманн
32'
Желтая карточка
Джигли Ндефе
24'
ГОЛ! 1:2! Михал Крменчик
Пас отдал Власий Синявский
ГОЛ! 1:1! Асгер Серенсен
Пас отдал Маркус Сольбаккен
20'
17'
ГОЛ! 0:1! Власий Синявский
Пас отдал Михал Крменчик
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
18
Лукаш Садилек
(К) АП
13
Кристоф Данек
АП
29
Эрмал Красники
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
10
Албион Ррахмани
ЦФ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
19
Якуб Кристан
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
7
Azevedo
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Виндаль
5
Росс
25
Серенсен
28
Виснер
2
Сухомель
30
Зелены
4
Сольбаккен
29
Красники
13
Данек
18
Садилек
11
Тучи
4-4-1-1
29
Хеча
2
Ндефе
6
Хофманн
5
14
Доски
15
99
Синявский
10
Травник
20
Хавлик
13
Кохут
21
Крменчик
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
29
Красники
22
Гараслин
22
Гараслин
29
Красники
13
Данек
14
Бирманчевич
14
Бирманчевич
13
Данек
2
Сухомель
32
Ринеш
32
Ринеш
2
Сухомель
11
Тучи
7
Олатунжи
7
Олатунжи
11
Тучи
6
Хофманн
23
Рейнберк
23
Рейнберк
6
Хофманн
15
19
Кристан
19
Кристан
15
13
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
13
Кохут
99
Синявский
24
Юрошка
24
Юрошка
99
Синявский
21
Крменчик
27
27
21
Крменчик
Остались в запасе
Спарта
Словацко
24
Войтех Ворел
ВР
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
10
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
10
Албион Ррахмани
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Спарта - Словацко
5
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
74
26
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
12
Офсайды
3
3
Количество передач
575
209
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
58
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
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Информация о матче
Главный судья:
Pavel Orel, Czech Republic
Стадион:
epet ARENA, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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