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Богемианс 1905
Яблонец
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
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Богемианс 1905
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта

Богемианс 1905 - Яблонец: обзор матча 24 августа 2024

Богемианс 1905
24.08.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
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Яблонец
14' А. Юсуф (П)
35' Д. Холлы
58' B. Kanakimana
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Богемианс 1905 - Яблонец
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Matous Krulich
83'
Замена
Хайдерсон Уртадо ️️️️➡️️ Доминик Холлы
83'
Замена
Давид Штепанек ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
Замена
Vojtěch Novak ️️️️➡️️ Милан Ристовски
75'
Замена
Vladimir Zeman ️️️️➡️️ Ян Матушек
75'
74'
Желтая карточка
Nemanja Tekijaški
68'
Замена
Jan Suchan ️️️️➡️️ Bienvenue Kanakimana
68'
Замена
Matous Krulich ️️️️➡️️ Давид Пушкач
Замена
R. Hruby ️️️️➡️️ Адам Янош
66'
Замена
Доминик Плестил ️️️️➡️️ Ян Шейбал
66'
65'
Желтая карточка
Sebastian Nebyla
58'
ГОЛ! 1:2! Bienvenue Kanakimana
Пас отдал Давид Пушкач
54'
Замена
Daniel Souček ️️️️➡️️ Матей Полидар
35'
ГОЛ! 1:1! Доминик Холлы
Пас отдал Sebastian Nebyla
ГОЛ с пенальти! 1:0! Абдулла Юсуф
14'
Замена
Адам Кадлец ️️️️➡️️ M. Dostal
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
26
Доминик Холлы
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
24
Давид Пушкач
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
88
R. Hruby
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
13
Vladimir Zeman
ЦП
24
Доминик Плестил
ПП
71
Jakub Šiman
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Яблонец
5
Давид Штепанек
ЦЗ
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
37
Matous Krulich
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
4-4-2
21
7
Хибс
34
Крапка
16
28
8
Янош
2
Шейбал
10
Матушек
77
Ристовски
9
Юсуф
20
Дрчал
3-2-1-2-2
1
Гануш
20
21
Полидар
4
18
Чедидла
22
Мартинец
26
Холлы
6
Беран
7
Чантуришвили
25
24
Пушкач
16
27
Кадлец
27
Кадлец
16
8
Янош
88
88
8
Янош
10
Матушек
13
13
10
Матушек
2
Шейбал
24
Плестил
24
Плестил
2
Шейбал
77
Ристовски
11
11
77
Ристовски
25
5
Штепанек
5
Штепанек
25
26
Холлы
2
Уртадо
2
Уртадо
26
Холлы
21
Полидар
14
14
21
Полидар
20
10
10
20
24
Пушкач
37
37
24
Пушкач
Остались в запасе
Богемианс 1905
Яблонец
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Остались в запасе
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Богемианс 1905 - Яблонец
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
337
351
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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Информация о матче
Главный судья:
Lukas Nehasil, Czech Republic
Стадион:
Dolicek Stadium, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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