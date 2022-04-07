Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»