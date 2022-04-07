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Дукла
Динамо
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
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Последние матчи
Все
Дукла
Динамо
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1 : 4
28.09.2024
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2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
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Динамо
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Динамо
0 : 3
18.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо

Дукла - Динамо: обзор матча 25 августа 2024

Дукла
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
3 : 0
Матч завершен
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Динамо
58' Š. Šebrle
63' M. Mesanovic
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дукла - Динамо
Матч завершен
Замена
Filip Spatenka ️️️️➡️️ Якуб Ржезничек
90'
85'
Замена
Vojtech Hora ️️️️➡️️ Michael Hubínek
85'
Замена
Jakob Tranziska ️️️️➡️️ Quadri Adebayo Adediran
Замена
Филип Лихы ️️️️➡️️ Якуб Гора
83'
Желтая карточка
Daniel Kozma
80'
Замена
Filip Matousek ️️️️➡️️ Štěpán Šebrle
74'
Замена
L. Matejka ️️️️➡️️ M. Mesanovic
74'
70'
Замена
Petr Zika ️️️️➡️️ Marvis Ogiomade
70'
Замена
Зденек Ондрашек ️️️️➡️️ E. Tischler
ГОЛ! 2:0! M. Mesanovic
Пас отдал Daniel Kozma
63'
ГОЛ! 1:0! Štěpán Šebrle
58'
50'
Желтая карточка
Samuel Šigut
Желтая карточка
David Ludvicek
44'
Желтая карточка
Ondřej Ullman
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
15
Štěpán Šebrle
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
39
Daniel Kozma
ЦП
23
Якуб Гора
АП
18
D. Hasek
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Динамо
1
Vilem Fendrich
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
20
Michael Hubínek
ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
16
Marcel Čermák
(К) ЦП
18
Marvis Ogiomade
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
16
Filip Matousek
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
26
Якуб Барац
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
12
Martin Ambler
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
22
L. Matejka
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
2
Jan Brabec
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
19
Petr Zika
ЦП
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
3-3-1-3
28
7
17
2
15
19
39
23
Гора
37
Ржезничек
9
18
4-3-3
1
25
5
Кризан
15
17
Труммер
20
7
16
6
14
18
15
16
16
15
23
Гора
20
Лихы
20
Лихы
23
Гора
37
Ржезничек
21
21
37
Ржезничек
9
22
22
9
18
19
19
18
20
11
11
20
14
13
Ондрашек
13
Ондрашек
14
6
21
21
6
Остались в запасе
Дукла
Динамо
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
12
Martin Ambler
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
30
Martin Janáček
ВР
2
Jan Brabec
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
12
Martin Ambler
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Остались в запасе
30
Martin Janáček
ВР
2
Jan Brabec
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Дукла - Динамо
3
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
16
Офсайды
0
2
Количество передач
409
306
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czech Republic
Стадион:
Juliska Stadium, Prague
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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