Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Баник
Слован
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Баник
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Баник - Слован: обзор матча 25 августа 2024

Баник
25.08.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Слован
48' Э. Прекоп
54' Эвертон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Баник - Слован
Матч завершен
Желтая карточка
Филип Кубала
90' +4
Замена
Uchenna Aririerisim ️️️️➡️️ Эвертон
90'
89'
Желтая карточка
Адам Севински
Замена
Иржи Клима ️️️️➡️️ Эрик Прекоп
84'
Замена
Samuel Grygar ️️️️➡️️ Томас Риго
84'
Желтая карточка
Матей Халуш
83'
81'
Желтая карточка
Benjamin Nyarko
81'
Замена
Сантьяго Энеме ️️️️➡️️ Михал Хлаваты
75'
Замена
Patrik Dulay ️️️️➡️️ Денис Висински
Замена
Филип Кубала ️️️️➡️️ Matej Sin
70'
62'
Замена
Кендрим Зиба ️️️️➡️️ Marek Icha
62'
Замена
Benjamin Nyarko ️️️️➡️️ Kozeluh Josef
62'
Замена
Lukáš Letenay ️️️️➡️️ Кристиан Фридек
ГОЛ! 2:0! Эвертон
54'
51'
Желтая карточка
Aziz Kayondo
ГОЛ! 1:0! Эрик Прекоп
Пас отдал Эвертон
48'
Замена
Даниэль Хользер ️️️️➡️️ Issa Fomba
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
12
Томас Риго
ЦП
23
Issa Fomba
ЦП
10
Matej Sin
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
32
Эвертон
(К) ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Слован
30
Denis Halinsky
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
13
Адам Севински
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
8
Marek Icha
ЦП
11
Кристиан Фридек
АП
5
Денис Висински
АП
10
Любомир Тупта
(К) ЛВ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Баник
30
Доминик Холек
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Слован
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
3-5-1-1
35
Маркович
15
Кпозо
17
37
Халуш
12
Риго
23
10
24
Юрошка
5
32
Эвертон
33
Прекоп
4-2-3-2
37
Пурзитидис
27
13
Севински
30
19
Хлаваты
8
11
Фридек
5
Висински
10
Тупта
18
31
23
95
Хользер
95
Хользер
23
32
Эвертон
2
2
32
Эвертон
12
Риго
13
13
12
Риго
33
Прекоп
21
Клима
21
Клима
33
Прекоп
10
28
Кубала
28
Кубала
10
5
Висински
24
24
5
Висински
8
34
Зиба
34
Зиба
8
19
Хлаваты
9
Энеме
9
Энеме
19
Хлаваты
11
Фридек
21
21
11
Фридек
18
28
28
18
Остались в запасе
Баник
Слован
30
Доминик Холек
ВР
7
Karel Pojezný
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
7
Karel Pojezný
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Баник - Слован
2
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
10
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
365
369
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ladislav Szikszay, Czech Republic
Стадион:
Městský stadion (Ostrava-Vítkovice), Ostrava
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+