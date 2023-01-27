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Виктория
Сигма
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
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Последние матчи
Все
Виктория
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав

Виктория - Сигма: обзор матча 17 сентября 2024

Виктория
17.09.2024, вторник, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Сигма
42' П. Шулц
55' П. Шулц
89' Я. Покорны
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виктория - Сигма
Матч завершен
89'
ГОЛ! 2:1! Якуб Покорны
Пас отдал Ян Водганел
Желтая карточка
Лукас Черв
87'
84'
Желтая карточка
Якуб Покорны
Замена
Джон Москера ️️️️➡️️ Ян Копиц
81'
Замена
Эрик Йирка ️️️️➡️️ Матей Выдра
81'
79'
Желтая карточка
Ян Водганел
76'
Замена
Jáchym Šíp ️️️️➡️️ Лукаш Юлиш
72'
Желтая карточка
Adam Dohnalek
72'
Замена
Dele Israel ️️️️➡️️ Stepan Langer
Замена
Милан Гавел ️️️️➡️️ Каду
63'
59'
Замена
Ян Водганел ️️️️➡️️ Jan Fiala
59'
Замена
Matej Mikulenka ️️️️➡️️ M. Hadas
59'
Замена
Лукаш Юлиш ️️️️➡️️ Ян Климент
ГОЛ! 2:0! Павел Шулц
Пас отдал Лукаш Калвах
55'
42'
Желтая карточка
Stepan Langer
ГОЛ! 1:0! Павел Шулц
Пас отдал Марьян Тврдон
42'
31'
Желтая карточка
Jiří Sláma
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
31
Павел Шулц
АП
22
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
10
Филип Зорван
ЦП
37
Stepan Langer
ЦП
34
M. Hadas
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
32
Матей Валента
АП
18
Джон Москера
ЛВ
33
Эрик Йирка
ПВ
9
Рикардиньо
ЦФ
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
8
Jiří Spáčil
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
3-3-2-2
13
Тврдон
3
Маркович
40
Дуэ
21
Емелка
23
Калвах
6
Черв
10
Копиц
31
Шулц
22
Каду
11
Выдра
80
Аду
3-2-5
7
Брейте
20
Хватал
3
38
Покорны
10
Зорван
37
34
13
18
29
9
Климент
22
Каду
24
Гавел
24
Гавел
22
Каду
10
Копиц
18
Москера
18
Москера
10
Копиц
11
Выдра
33
Йирка
33
Йирка
11
Выдра
18
77
Водганел
77
Водганел
18
34
25
25
34
9
Климент
39
Юлиш
39
Юлиш
9
Климент
37
17
17
37
Юлиш
6
6
Юлиш
Остались в запасе
Виктория
Сигма
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
32
Матей Валента
АП
9
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
32
Матей Валента
АП
9
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Виктория - Сигма
1
5
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
0
Количество передач
336
406
Сейвы
3
4
Точность передач %
66
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
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Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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