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Теплице
Карвина
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
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Последние матчи
Все
Теплице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина

Теплице - Карвина: обзор матча 24 августа 2024

Теплице
24.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
1 : 3
Матч завершен
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Карвина
90' А. Гнинг
4' А. Мемич
53' Ф. Вехета
74' D. Samko
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Теплице - Карвина
Матч завершен
ГОЛ! 1:3! Абдалла Гнинг
90'
83'
Замена
Андрийя Ражнатович ️️️️➡️️ David Moses
80'
Замена
Ebrima Singhateh ️️️️➡️️ Амар Мемич
80'
Замена
R. Mikus ️️️️➡️️ Момчило Распопович
76'
Желтая карточка
David Moses
74'
ГОЛ! 0:3! Denny Samko
Пас отдал Яннис-Фивос Ботос
71'
Желтая карточка
David Planka
61'
Желтая карточка
Филип Вехета
60'
Замена
David Planka ️️️️➡️️ Dominik Zak
Замена
Roman Čerepkai ️️️️➡️️ Filip Horsky
55'
Замена
M. Radosta ️️️️➡️️ Marek Beranek
55'
53'
ГОЛ! 0:2! Филип Вехета
Пас отдал J. Fleisman
46'
Замена
Ярослав Свозил ️️️️➡️️ Douglas Bergqvist
Замена
Лукаш Маречек ️️️️➡️️ Pavel Svatek
46'
Замена
Филип Гавелка ️️️️➡️️ Роберт Юкл
46'
Замена
Альберт Лабик ️️️️➡️️ Неманья Мицевич
46'
Желтая карточка
Роберт Юкл
42'
Желтая карточка
Неманья Мицевич
38'
30'
Желтая карточка
Dominik Zak
4'
ГОЛ! 0:1! Амар Мемич
Пас отдал Филип Вехета
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
15
Jaroslav Harustak
ЦЗ
27
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
7
Marek Beranek
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
20
Даниэль Трубац
(К) ЛВ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
24
Pavel Svatek
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
20
Момчило Распопович
ЦЗ
25
J. Fleisman
(К) ЦЗ
10
Denny Samko
ЦП
2
David Moses
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Теплице
31
Čechal Matěj
ВР
33
Richard Ludha
ВР
2
Альберт Лабик
ЛЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
23
Лукаш Маречек
ОП
21
Jakub Emmer
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
17
Roman Čerepkai
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
22
Ярослав Свозил
ЦЗ
8
David Planka
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
4-2-1-4
18
Мицевич
27
Кричфалуши
5
Гавел
15
7
19
Юкл
20
Трубац
25
Гнинг
10
24
1
2-4-1-3
30
20
Распопович
25
2
12
19
Ботос
10
99
Мемич
37
13
Вехета
5
18
Мицевич
2
Лабик
2
Лабик
18
Мицевич
7
35
35
7
24
23
Маречек
23
Маречек
24
19
Юкл
11
Гавелка
11
Гавелка
19
Юкл
10
17
17
10
2
11
Ражнатович
11
Ражнатович
2
5
22
Свозил
22
Свозил
5
12
8
8
12
20
Распопович
29
29
20
Распопович
99
Мемич
27
27
99
Мемич
Остались в запасе
Теплице
Карвина
31
Čechal Matěj
ВР
33
Richard Ludha
ВР
16
Егор Цикало
ОП
21
Jakub Emmer
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
34
Милан Кноблох
ВР
17
Мартин Регали
ЛВ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
31
Čechal Matěj
ВР
33
Richard Ludha
ВР
16
Егор Цикало
ОП
21
Jakub Emmer
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
17
Мартин Регали
ЛВ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Теплице - Карвина
2
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
13
Офсайды
1
1
Количество передач
288
325
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Stanislav Volek, Czech Republic
Стадион:
Na Stinadlech, Teplice
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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