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Словацко
Баник
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
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Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Словацко - Баник: обзор матча 18 августа 2024

Словацко
18.08.2024, воскресенье, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Баник
44' М. Халуш (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Словацко - Баник
Матч завершен
Желтая карточка
Милан Хеча
90' +1
Желтая карточка
Михал Крменчик
89'
Желтая карточка
Властимил Даничек
86'
82'
Вторая желтая
Давид Бухта
Желтая карточка
Петр Рейнберк
81'
79'
Замена
Иржи Клима ️️️️➡️️ Даниэль Хользер
Замена
Azevedo ️️️️➡️️ Patrik Blahút
76'
Замена
Seung-bin Kim ️️️️➡️️ Матиас Козак
76'
Замена
Петр Рейнберк ️️️️➡️️ Джигли Ндефе
70'
Замена
Властимил Даничек ️️️️➡️️ Михал Кохут
70'
Желтая карточка
Михал Кохут
62'
Желтая карточка
Мерчас Доски
62'
59'
Замена
Абдуллахи Танко ️️️️➡️️ Филип Кубала
59'
Замена
Эвертон ️️️️➡️️ Matej Sin
59'
Замена
Томас Риго ️️️️➡️️ Samuel Grygar
Замена
Михал Крменчик ️️️️➡️️ Павел Юрошка
56'
47'
Желтая карточка
Матей Халуш
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Матей Халуш
44'
35'
Желтая карточка
Давид Бухта
Желтая карточка
Filip Vaško
30'
19'
Замена
Давид Бухта ️️️️➡️️ Matúš Rusnák
7'
Желтая карточка
Matej Sin
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
24
Павел Юрошка
ПВ
17
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Баник
30
Доминик Холек
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
10
Matej Sin
(К) ЦП
28
Филип Кубала
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
33
Alexandr Urban
ВР
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
26
Филип Соучек
ЦП
7
Azevedo
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
44
Элдар Шехич
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
ЛВ
21
Иржи Клима
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
4-3-2-1
29
Хеча
14
Доски
6
Хофманн
5
2
Ндефе
20
Хавлик
15
10
Травник
13
Кохут
24
Юрошка
17
Козак
4-3-3
30
Холек
7
2
37
Халуш
95
Хользер
13
5
10
33
Прекоп
66
28
Кубала
2
Ндефе
23
Рейнберк
23
Рейнберк
2
Ндефе
15
7
7
15
13
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
13
Кохут
24
Юрошка
21
Крменчик
21
Крменчик
24
Юрошка
17
Козак
18
18
17
Козак
13
12
Риго
12
Риго
13
66
9
Бухта
9
Бухта
66
10
32
Эвертон
32
Эвертон
10
95
Хользер
21
Клима
21
Клима
95
Хользер
28
Кубала
20
Танко
20
Танко
28
Кубала
Остались в запасе
Словацко
Баник
30
Томаш Фристак
ВР
33
Alexandr Urban
ВР
26
Филип Соучек
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
44
Элдар Шехич
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
33
Alexandr Urban
ВР
26
Филип Соучек
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
44
Элдар Шехич
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Словацко - Баник
7
1
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
19
12
Офсайды
2
1
Количество передач
226
424
Сейвы
4
5
Точность передач %
59
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
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Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czech Republic
Стадион:
Mestsky Fotbalovy Stadion, Uherske Hradiste
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- : -
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- : -
05.10.2024
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Теплице
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
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Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
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