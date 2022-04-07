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Динамо
Виктория
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
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Последние матчи
Все
Динамо
Виктория
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория

Динамо - Виктория: обзор матча 18 августа 2024

Динамо
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
0 : 3
Матч завершен
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Виктория
31' Э. Йирка (П)
50' Каду
81' Л. Калвах
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Виктория
Матч завершен
88'
Замена
Vaclav Mika ️️️️➡️️ Alexandr Sojka
Замена
Vojtech Hora ️️️️➡️️ Samuel Šigut
88'
85'
Замена
Tom Sloncik ️️️️➡️️ Лукаш Калвах
81'
ГОЛ! 0:3! Лукаш Калвах
Пас отдал Каду
Желтая карточка
Michael Hubínek
76'
Замена
Jakob Tranziska ️️️️➡️️ Quadri Adebayo Adediran
74'
Замена
Зденек Ондрашек ️️️️➡️️ Marvis Ogiomade
74'
Замена
Petr Zika ️️️️➡️️ E. Tischler
66'
50'
ГОЛ! 0:2! Каду
Пас отдал Эрик Йирка
Замена
Martin Janáček ️️️️➡️️ Vilem Fendrich
46'
46'
Замена
Лукас Черв ️️️️➡️️ Джон Москера
46'
Замена
Павел Шулц ️️️️➡️️ Jiri Panos
46'
Замена
Даниэль Васулин ️️️️➡️️ Рикардиньо
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Эрик Йирка
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Vilem Fendrich
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
16
Marcel Čermák
(К) ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
18
Marvis Ogiomade
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
22
Каду
ПВ
33
Эрик Йирка
ПВ
9
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
19
Petr Zika
ЦП
28
Juraj Kotula
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
11
Vojtech Hora
ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
Виктория
1
Florian Wiegele
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
29
Tom Sloncik
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
31
Павел Шулц
АП
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
94
James Bello
ЦФ
4-3-3
1
17
Труммер
5
Кризан
15
25
16
7
20
14
6
18
3-3-3-1
13
Тврдон
2
Гранац
40
Дуэ
21
Емелка
23
Калвах
20
12
33
Йирка
22
Каду
18
Москера
9
Рикардиньо
1
30
30
1
14
19
19
14
18
13
Ондрашек
13
Ондрашек
18
7
11
11
7
6
21
21
6
23
Калвах
29
29
23
Калвах
18
Москера
6
Черв
6
Черв
18
Москера
20
31
Шулц
31
Шулц
20
9
Рикардиньо
51
Васулин
51
Васулин
9
Рикардиньо
12
26
26
12
Остались в запасе
Динамо
Виктория
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
1
Florian Wiegele
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
94
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Остались в запасе
1
Florian Wiegele
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
94
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Динамо - Виктория
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
25
75
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
10
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
198
646
Сейвы
1
5
Точность передач %
64
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marek Radina, Czech Republic
Стадион:
Strelecky Ostrov, Budweis
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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