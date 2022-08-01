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Слован
Пардубице
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
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Слован
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Слован - Пардубице: обзор матча 18 августа 2024

Слован
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Пардубице
15' К. Фридек
37' М. Хлаваты
64' М. Хлаваты
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Пардубице
Матч завершен
83'
Замена
P. Zifcak ️️️️➡️️ Войтех Патрак
82'
Пенальти не реализован Войтех Патрак
Замена
Dominik Preisler ️️️️➡️️ Денис Висински
78'
Красная карточка
Ахмад Гали
73'
70'
Замена
Михал Сурзин ️️️️➡️️ Ян Калабишка
Замена
Kozeluh Josef ️️️️➡️️ Aziz Kayondo
70'
Замена
Кендрим Зиба ️️️️➡️️ Marek Icha
70'
Замена
Benjamin Nyarko ️️️️➡️️ Кристиан Фридек
70'
ГОЛ! 3:0! Михал Хлаваты
64'
Желтая карточка
Marek Icha
56'
54'
Замена
Томаш Солил ️️️️➡️️ André Leipold
54'
Замена
Dominik Mares ️️️️➡️️ Ladislav Krobot
50'
Желтая карточка
Jason Noslin
46'
Замена
Mohammed Marzuq Yahaya ️️️️➡️️ Томаш Златохлавек
ГОЛ! 2:0! Михал Хлаваты
Пас отдал Denis Halinsky
37'
Желтая карточка
Адам Севински
34'
Желтая карточка
Михал Хлаваты
27'
ГОЛ! 1:0! Кристиан Фридек
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
13
Адам Севински
ЦЗ
30
Denis Halinsky
ЦЗ
8
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
5
Денис Висински
АП
11
Кристиан Фридек
АП
25
Ахмад Гали
ЛВ
10
Любомир Тупта
(К) ЛВ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пардубице
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
19
Ян Калабишка
ЦЗ
43
Jason Noslin
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
20
Доминик Симон
ОП
8
Войтех Патрак
ЦП
7
Камил Вацек
(К) ЦП
36
André Leipold
ЦП
17
Ladislav Krobot
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
24
Томаш Солил
ЦП
16
Dominik Mares
ЦП
18
Stepan Misek
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
4-2-3-2
37
Пурзитидис
13
Севински
30
27
8
19
Хлаваты
10
Тупта
11
Фридек
25
Гали
31
5
Висински
4-1-3-3
19
Калабишка
43
4
5
20
Симон
8
Патрак
7
Вацек
36
33
Златохлавек
93
17
8
34
Зиба
34
Зиба
8
11
Фридек
28
28
11
Фридек
27
18
18
27
5
Висински
20
20
5
Висински
19
Калабишка
23
Сурзин
23
Сурзин
19
Калабишка
36
24
Солил
24
Солил
36
17
16
16
17
33
Златохлавек
11
11
33
Златохлавек
8
Патрак
35
35
8
Патрак
Остались в запасе
Слован
Пардубице
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
13
Ян Стейскал
ВР
18
Stepan Misek
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
1
Ivan Krajčírik
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
9
Сантьяго Энеме
ЛВ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
18
Stepan Misek
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Слован - Пардубице
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
15
Офсайды
1
5
Количество передач
384
369
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czech Republic
Стадион:
U Nisy Stadium, Liberec
Чехия. Шанс Лига
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Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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