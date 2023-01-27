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Сигма
Млада Болеслав
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
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Сигма
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш

Сигма - Млада Болеслав: обзор матча 18 августа 2024

Сигма
18.08.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
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Млада Болеслав
21' M. Mikulenka
45+4' Я. Климент
90+4' Я. Климент
34' В. Кусей
48' Б. Сакала
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол Сигма - Млада Болеслав
Матч завершен
ГОЛ! 3:2! Ян Климент
Пас отдал Ян Водганел
90' +4
Желтая карточка
Dele Israel
89'
83'
Замена
Vojtech Stransky ️️️️➡️️ Томаш Ладра
Замена
Ян Водганел ️️️️➡️️ Matej Mikulenka
83'
Замена
Юрай Хватал ️️️️➡️️ Jiří Sláma
83'
Замена
Лукаш Юлиш ️️️️➡️️ Радим Брейте
67'
Замена
Jáchym Šíp ️️️️➡️️ J. Navratil
67'
64'
Замена
Марек Матейовски ️️️️➡️️ Daniel Langhamer
60'
Желтая карточка
Матей Пулькраб
Замена
Dele Israel ️️️️➡️️ Филип Зорван
57'
55'
Замена
L. Masek ️️️️➡️️ Solomon John
48'
ГОЛ! 2:2! Бенсон Сакала
Пас отдал Томаш Ладра
46'
Замена
Матей Пулькраб ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
46'
Замена
Бенсон Сакала ️️️️➡️️ Патрик Выдра
ГОЛ! 2:1! Ян Климент
Пас отдал Jiří Spáčil
45' +4
34'
ГОЛ! 1:1! Василь Кусей
Пас отдал Томаш Ладра
ГОЛ! 1:0! Matej Mikulenka
Пас отдал Jiří Sláma
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
10
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
34
M. Hadas
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
14
Tomas Kral
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К) ЦЗ
30
Даниэль Маречек
ЦП
10
Томаш Ладра
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
23
Василь Кусей
ЛВ
11
Якуб Фулнек
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Сигма
28
Михал Лейбл
ЛЗ
22
Frantisek Matys
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
37
Stepan Langer
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Матей Пулькраб
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
28
L. Masek
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
2-4-4
7
Брейте
38
Покорны
3
10
Зорван
8
25
30
34
13
29
9
Климент
3-3-3-2
14
66
Выдра
17
Сухи
30
Маречек
10
Ладра
6
31
Костка
23
Кусей
11
Фулнек
20
29
13
20
Хватал
20
Хватал
13
25
77
Водганел
77
Водганел
25
7
Брейте
39
Юлиш
39
Юлиш
7
Брейте
10
Зорван
17
17
10
Зорван
30
6
6
30
66
Выдра
5
Сакала
5
Сакала
66
Выдра
6
8
Матейовски
8
Матейовски
6
30
Маречек
18
Пулькраб
18
Пулькраб
30
Маречек
10
Ладра
12
12
10
Ладра
20
28
28
20
Остались в запасе
Сигма
Млада Болеслав
28
Михал Лейбл
ЛЗ
22
Frantisek Matys
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
37
Stepan Langer
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
13
Denis Donát
ЦЗ
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
28
Михал Лейбл
ЛЗ
22
Frantisek Matys
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
37
Stepan Langer
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Сигма - Млада Болеслав
1
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
5
12
Офсайды
2
0
Количество передач
328
354
Сейвы
0
1
Точность передач %
68
71
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
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Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
Andruv Stadion, Olomouc
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
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