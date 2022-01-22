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Яблонец
Спарта
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
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Яблонец
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Яблонец - Спарта: обзор матча 17 августа 2024

Яблонец
17.08.2024, суббота, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Спарта
88' Я. Мартинец
38' Л. Гараслин
68' И. Тучи
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Яблонец - Спарта
Матч завершен
ГОЛ! 1:2! Якуб Мартинец
Пас отдал Ян Фортельный
88'
85'
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Индрит Тучи
Замена
Хайдерсон Уртадо ️️️️➡️️ Daniel Souček
85'
Замена
Matous Krulich ️️️️➡️️ Давид Пушкач
78'
Замена
Ян Фортельный ️️️️➡️️ Доминик Холлы
78'
Желтая карточка
Доминик Холлы
73'
73'
Желтая карточка
Томаш Виснер
73'
Замена
Матей Ринеш ️️️️➡️️ Анхело Пресиадо
73'
Замена
Асгер Серенсен ️️️️➡️️ Ярослав Зелены
68'
ГОЛ! 0:2! Индрит Тучи
Пас отдал Анхело Пресиадо
Замена
Jan Suchan ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
66'
Замена
Bienvenue Kanakimana ️️️️➡️️ Alexis Alegue
66'
61'
Замена
Филип Панак ️️️️➡️️ Давид Павелка
61'
Замена
Велько Бирманчевич ️️️️➡️️ Лукаш Гараслин
Желтая карточка
Nemanja Tekijaški
40'
38'
ГОЛ! 0:1! Лукаш Гараслин
Пас отдал Индрит Тучи
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
77
Alexis Alegue
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
24
Давид Пушкач
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
(К) ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
29
Эрмал Красники
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Яблонец
5
Давид Штепанек
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
10
Jan Suchan
ЦП
37
Matous Krulich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
32
Oliver Velich
ЦФ
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
25
Ян Кухта
ЦФ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
3-3-2-2
1
Гануш
4
22
Мартинец
18
Чедидла
77
14
26
Холлы
7
Чантуришвили
6
Беран
24
Пушкач
25
4-2-3-1
1
Виндаль
17
Пресиадо
30
Зелены
5
Росс
28
Виснер
4
Сольбаккен
8
Павелка
22
Гараслин
18
Садилек
29
Красники
11
Тучи
77
20
20
77
14
2
Уртадо
2
Уртадо
14
25
10
10
25
24
Пушкач
37
37
24
Пушкач
26
Холлы
11
Фортельный
11
Фортельный
26
Холлы
8
Павелка
27
Панак
27
Панак
8
Павелка
30
Зелены
25
Серенсен
25
Серенсен
30
Зелены
22
Гараслин
14
Бирманчевич
14
Бирманчевич
22
Гараслин
17
Пресиадо
32
Ринеш
32
Ринеш
17
Пресиадо
11
Тучи
7
Олатунжи
7
Олатунжи
11
Тучи
Остались в запасе
Яблонец
Спарта
5
Давид Штепанек
ЦЗ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
32
Oliver Velich
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
25
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
5
Давид Штепанек
ЦЗ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
32
Oliver Velich
ЦФ
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
25
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Яблонец - Спарта
2
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
13
Офсайды
6
0
Количество передач
356
409
Сейвы
5
2
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Machalek, Czech Republic
Стадион:
Stadion Střelnice, Jablonec
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- : -
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- : -
29.09.2024
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- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
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- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
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